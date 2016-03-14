На Тернопільщині під час пожежі загинув 65-річний чоловік
15:05, 14 березня 2016Тернопіль
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За попередніми даними, причиною пожежі та загибелі чоловіка стало паління в ліжку.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
На Тернопільщині під час пожежі загинув 65-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Варваринці Теребовлянського району.
За даними рятувальників, приватний будинок загорівся уночі. На момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило будівлю.
Гасили вогонь рятувальники понад 2 години.
Серед обгорілих рештків будинку виявлено тіло загиблого власника помешкання.
За попередніми даними, причиною пожежі та загибелі чоловіка стало паління в ліжку.
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