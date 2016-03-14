На Тернопільщині під час пожежі загинув 65-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Варваринці Теребовлянського району.

За даними рятувальників, приватний будинок загорівся уночі. На момент прибуття вогнеборців полум’я повністю охопило будівлю.

Гасили вогонь рятувальники понад 2 години.

Серед обгорілих рештків будинку виявлено тіло загиблого власника помешкання.

За попередніми даними, причиною пожежі та загибелі чоловіка стало паління в ліжку.