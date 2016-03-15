Тернопільщина наразі виконала план з набору контрактників на 40%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив обласний комісар Володимир Катинський.

"Ми побачили, що жінки готові іти служити за контрактом, а от чоловіків бракує. Ще є вакантні 700 посад водіїв, 120 – зв’язківців, частину з яких ми таки укомплектуємо жінками", – зазначив Катинський.

Він додав, що загалом у військових частинах необхідні представники цивільних професій: мулярі, кухарі, музиканти.

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"Є ще офіцерські посади, нам бракує 56 офіцерів у комісаріатах", – повідомив Катинський.

Загалом, за його даними, у військових частинах Тернополя та Бережан, є понад 1,8 тис. вакантних посад для контрактників.