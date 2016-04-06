Голова Тернопільської ОДА минулого року заробив 111,4 тисяч гривень - декларація

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

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У документі зазначено, що заробітної плати у 2015 році Барна отримав 106,983 тис. грн, 4,279 тис. грн склали проценти і дивіденди, 167 грн – матеріальна допомога.

Члени сім’ї Барни отримали дохід у 36,97 тис. грн, усю суму доходу склала зарплата. Згідно з декларацією, у власності Барни є земельна ділянка площею 11,7 тис. кв м.

У членів сім’ї у власності – квартира площею 91,9 кв. м.

З наявних у нього транспортних засобів голова ОДА задекларував авто Skoda Superb 2007 р. в. і Daewoo Lanos 2004 р.в.

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У банках голова області тримає 51,756 тис. грн. В звітному періоді Барна погасив 56 грн позики.