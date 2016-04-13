На Тернопільщині шпиталізовано 5 школярів через отруєння

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у селі Жолоби Кременецького району.

П’ятьох учнів сільської школи було госпіталізовано в інфекційне відділення районної лікарні.

Про інцидент правоохоронців повідомила медичний працівник приймального відділення.

У дітей встановили функціональні розлади шлунка і інтоксикаційний синдром невідомого походження.

Встановлено, що учні напередодні обідали в шкільній їдальні.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 137 Кримінального кодексу ("неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей").

Наразі поліцейські з’ясовують обставини отруєння школярів.