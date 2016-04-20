22-24 квітня у Тернополі відбудеться Фестиваль електронної музики "Гамселить"

22-24 квітня у Тернополі відбудеться Фестиваль електронної музики та експериментального мистецтва «Гамселить».

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, окрім українських музикантів цього року зі своєю програмою на фесі виступлять представники Польщі, Литви та Білорусі.

Головні події фестивалю відбуватимуться у закинутій швейній фабриці у центрі міста.

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В рамках фесту відбудеться ряд лекцій про тенденції у біомистецтві, про акустичні історичні традиції європейських міст, звукові ландшафти і аудіо-екологію, аудіо-технології, медіа мистецтво.

Події фестивалю супроводжуватиме виставка медіа-арту.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Гамселить» проходить у Тернополі з 2012-року як триденний музичний марафон.