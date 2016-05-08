У Тернополі вшанували загиблих у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у парку Слави біля скульптурної композиції «Материнський поклик» відбувся мітинг-реквієм з нагоди 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни.

Участь у ньому взяли представники місцевої влади, ветерани, воїни АТО, громадські активісти.

Священики різних конфесій відслужили панахиду за загиблими у війні.

«У Другій світовій війні українці зазнали більших людських втрат, ніж велика Британія, Канада, США та Франція разом узяті. Загальні втрати України у цій війні оцінюються у 8-10 мільйонів життів. У результаті бойових дій в Україні було зруйновано понад 700 міст і містечок, було повністю знищено Тернопіль. Сьогодні ми молимося за упокій усіх, чиї життя обірвала жорстока війна. В цей день неможливо не згадати про наших новітній Героїв – всіх, хто поліг у зоні проведення АТО. Нехай пам`ять про їхній подвиг зігріває наші серця!», – сказав під час виступу голова облдержадміністрації Степан Барна.

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Принагідно він вручив 8 жителям Тернополя та Тернопільського району відзнаки Начальника Генерального Штабу Збройних сил України - нагрудні знаки «Учасник АТО».

Відтак учасники заходу вирушили на Микулинецьке кладовище, де поклали квіти до могил жертв сталінських репресій, воїнів, загиблих в роки Другої світової війни, та бійців АТО.