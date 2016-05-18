Продавець меду вкрав у мешканця Тернопільщини понад 11 тисяч гривень
16:36, 18 травня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області продавець меду вкрав у 79-річного чоловіка 7000 гривень та 150 євро.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин було скоєно у Підволочиську.
Молодий чоловік запропонував пенсіонерові купити три літри меду за привабливою ціною. Покупець запросив незнайомця додому. Там витяг з-під подушки гроші та приніс продавцю. Після цього молодий чоловік попросив у господаря помешкання принести склянку води. Поки пенсіонер виконував прохання гостя, той вкрав з-під подушки усі заощадження.
За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.
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