Тернопільська облрада запровадила премію ім. Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва  для обдарованих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували 50 із 53 зареєстрованих депутатів, 3 не голосували.

Рішенням передбачено, що лауреатом премії може стати обдарована дитина віком від 7 до 15 років за кращий твір у номінаціях малярство та графіка.

Премію присуджуватимуть щороку двом лауреатам, по одному в кожній номінації.

Розмір премії становитиме 3 тис. грн у кожній з номінацій, виплачуватимуть їх з обласного бюджету.

Вручатимуть премії 12 травня у день народження Івана Марчука.

Висунення кандидатів на здобуття премії здійснюватиметься початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами області та закладами освіти.

Рішенням також передбачено, що премія присуджується одому автору тільки один раз.

Як повідомляв УНІАН, 2016-ий рік на Тернопільщині оголошено роком художника Івана Марчука.

Довідка УНІАН. Іван Марчук – живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.

Народився 12 травня 1936 у с. Москаліївка, Волинське воєводство, Польща (нині Лановецький район, Тернопільська область, Україна).

Почесний громадянин Тернополя.

2007 року потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.

2005 року Президент України Віктор Ющенко обіцяв створити всесвітньовідомому художнику музей його картин на Андріївському узвозі у Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди. Музей не було створено.

Перший музей художникові створили його земляки у рідному селі Москалівці 2010 року.