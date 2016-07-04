На Тернопільщині передано до суду провадження щодо підприємця, який ухилився від сплати 2 млн грн податків

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, упродовж 2013-2014 років обвинувачений відобразив у бухгалтерському обліку та податковій звітності недостовірні первинні документи про придбання товарів та послуг з метою незаконного заниження об’єктів оподаткування з податку на доходи фізичних осіб та з податку на додану вартість.

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Крім того, він відмовився виконувати рішення суду, що стосувалось досудового розслідування кримінального провадження.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212, ч.2, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 КК України (ухилення від сплати податків, використання завідомо неправдивих документів та невиконання судового рішення).