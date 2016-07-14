На Тернопільщині виявили газову АЗС, яка діяла без жодних дозвільних документів
15:41, 14 липня 2016Тернопіль
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УНІАН. На Тернопільщині виявили газову АЗС, яка діяла без жодних дозвільних документів.
Вилучено 8,8 тис. л зрідженого газу, а також обладнання / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, дана заправна станція здійснювала реалізацію скрапленого газу пропан-бутан.
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В результаті проведених заходів працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області вилучено 8,8 тис. л зрідженого газу, а також обладнання автомобільного газозаправного комплексу загальною вартістю 332,5 тис. грн.
Вирішується питання про притягнення порушників до відповідальності згідно з вимогами діючого законодавства.
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