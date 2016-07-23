У Тернополі затримали двох податківців, що отримали хабар талонами на бензин (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, ревізори-інспектори Головного управління ДФС в Тернопільській області вимагали у комерсанта гроші за нестягнення нібито накладених за результатами перевірки штрафних санкцій.

Для залякування підприємця вони озвучили суму штрафу у розмірі 500 тисяч гривень. У результаті "торгів" бізнесмен погодився сплатити ревізорам майже 5 тисяч гривень талонами на бензин.

Читайте такожВ Одесі податківця затримали на хабарі у 115 тисяч

Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою фіскальної служби затримали інспекторів у Тернополі біля залізничного вокзалу під час отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.