У Тернополі затримали двох податківців, що отримали хабар талонами на бензин (фото)

18:12, 23 липня 2016
Тернопіль
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Співробітники Служби безпеки України затримали у Тернополі двох працівників фіскальної служби, які вимагали гроші у місцевого підприємця.

ssu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, ревізори-інспектори Головного управління ДФС в Тернопільській області вимагали у комерсанта гроші за нестягнення нібито накладених за результатами перевірки штрафних санкцій.

Для залякування підприємця вони озвучили суму штрафу у розмірі 500 тисяч гривень. У результаті "торгів" бізнесмен погодився сплатити ревізорам майже 5 тисяч гривень талонами на бензин.

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Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою фіскальної служби затримали інспекторів у Тернополі біля залізничного вокзалу під час отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

ssu.gov.ua
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