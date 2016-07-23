СБУ затримала на Одещині 2 поліцейських, які вимагали гроші у контрабандиста наркотиків

Як повідомляє прес-центр СБУ, слідчий та дільничний інспектор Красноокнянського відділення поліції оцінили у 500 доларів закриття кримінального провадження стосовно місцевого мешканця, обвинуваченого у контрабанді наркотиків.

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Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали поліцейських у приміщенні відділення під час отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.