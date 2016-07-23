СБУ затримала на Одещині 2 поліцейських, які вимагали гроші у контрабандиста наркотиків
17:33, 23 липня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області двох поліцейських, які вимагали гроші у контрабандиста наркотиків за уникнення кримінальної відповідальності.
На Одещині СБУ затримала двох поліцейських / ssu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, слідчий та дільничний інспектор Красноокнянського відділення поліції оцінили у 500 доларів закриття кримінального провадження стосовно місцевого мешканця, обвинуваченого у контрабанді наркотиків.
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Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали поліцейських у приміщенні відділення під час отримання хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Поліцейські вимагали гроші у контрабандиста наркотиків / ssu.gov.ua
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