СБУ затримала на Одещині 2 поліцейських, які вимагали гроші у контрабандиста наркотиків

17:33, 23 липня 2016
Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області двох поліцейських, які вимагали гроші у контрабандиста наркотиків за уникнення кримінальної відповідальності.

ssu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, слідчий та дільничний інспектор Красноокнянського відділення поліції оцінили у 500 доларів закриття кримінального провадження стосовно місцевого мешканця, обвинуваченого у контрабанді наркотиків.

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Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою затримали поліцейських у приміщенні відділення під час отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.

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