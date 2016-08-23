У Тернополі розпочався чемпіонат Європи з аквабайку.

Як повідомив УНІАН перший віце-президент Української федерації аквабайкінгу Вадим Коровицький, участь у змаганнях беруть 32 учасника з Литви, Польщі, України та Німеччини.

Спортсмени змагатимуться у кільцевих гонках та слаломі.

«Кільцеві гонки – це змагання по замкнутому колі з перешкодами, у якому визначається кращий час. Слалом – це індивідуальні заїзди по складній дистанції, яку учасники проходять почергово декілька раз. Загалом будуть змагатися чоловіки, жінки та діти віком від 7 до 12 років», – розповів Коровицький.

З нагоди Дня прапора спортсмени також влаштують показовий заїзд з прапорами України.

28 серпня у Тернополі у День міста на тернопільському ставі розпочнеться Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту.