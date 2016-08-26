Правоохоронці Тернопільщини викрили 6 телефонних шахраїв, які виманили у людей 700 тис. грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що 6 киян, маючи доступ до бази даних торгової фірми, телефонували громадянам, представляючись правоохоронцями і соціальними працівниками.

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Шахраї запевняли абонентів, що мають дані про продаж йому неякісних медичних препаратів, тому треба переказати додаткові кошти за послуги з повернення грошей за підробки. Надалі вони обіцяли витрачені гроші разом з компенсацією за моральну шкоду повернути клієнту.

Першою із заявою про обман до правоохоронців звернулася тернополянка. Згодом було встановлено, що впродовж березня-серпня 2016 року 23 довірливих громадян зі всієї України перерахували зловмисникам понад 700 тисяч грн.

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24 серпня 2016 року усім підозрюваним повідомлено про підозру.

Сьогодні, 26 серпня 2016 року, прокуратура звернулась до суду із клопотанням про тримання їх під вартою. Одному з зловмисників суд вже обрав запобіжний захід - тримання під вартою із визначенням застави у сумі 80 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах).