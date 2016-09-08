Прокурор Тернопільщини переадресував доручення Луценка щодо хабарника, який обійшовся невеликим штрафом

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив прокурор області В’ячеслав Перч, коментуючи доручення Генпрокурора Юрія Луценка переглянути законність закриття даного провадження.

Як пояснив Перч, обласна прокуратура не має жодного відношення до цієї справи і не в її компетенції зараз ініціювати перегляд провадження.

«Даним провадженням займалася суто Генпрокуратура. Досудове розслідування і державне обвинувачення було в компетенції Генпрокуратури. Є випадки, коли Генпрокуратура займається досудовим розслідуванням, а на тій території, де відбувається суд, інтереси Генпрокуратури можуть представляти працівники місцевої прокуратури. У даному випадку державне обвинувачення підтримували представники Генпрокуратури. Тому не наша компетенція займатися цією справою, це компетенція Генпрокуратури», – сказав Перч.

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Він дав зрозуміти, що якщо Генпрокуратура не ініціюватиме перегляд даного провадження, то воно так і залишиться закритим.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня генпрокурор Юрій Луценко під час представлення новопризначеного прокурора Тернопільщини В’ячеслава Перча доручив йому переглянути законність закриття кримінального провадження щодо екс-заступника міського голови Тернополя Володимира Камінського, якого у 2015 році затримали з хабарем у 217 тис. грн, однак згодом він обійшовся лише сплатою 25 тис грн штрафу.

«Можна оскаржити вирок суду, знайти нові обставини. Треба подивитися, на скільки законно була справа закрита. Якщо законно, тоді треба притягнути до відповідальності іншу сторону, якщо ні – довести справу до кінця. Якщо Камінського «підставили», то потрібно перед ним вибачитися і покарати винних, а якщо ні – то чому він на волі і інтерв’ю дає. Я вимагаю це підняти і до кінця вересня продемонструвати результат, щоб люди бачили, що є зміни», – сказав тоді Луценко.

Нагадаємо, 19 травня 2015 року правоохоронці затримали заступника Тернопільського міського голови Камінського при отриманні хабара у 217 тис. грн.

13 серпня Тернопільська облрада позбавила його депутатських повноважень.

У вересні суд затвердив мирову угоду, згідно з якою затриманий сплатив лише 25 тис грн. штрафу.

Сталося це завдяки тому, що кваліфікацію злочину було змінено з отримання неправомірної вигоди на зловживання впливом. Відтак суд затвердив угоду між Камінським і прокурором про визнання вини та сплату штрафу.