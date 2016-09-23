На Тернопільщині відремонтували приміщення для ЦНАПу за 20 тис. доларів, наданих європейськими донорами

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, хід підготовки до відкриття Центру надання адміністративних послуг Шумської об’єднаної громади в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», оглянули учора міжнародний менеджер Проекту Хендрік ван Зіла та керівництво Шумської міської ради.

Принагідно вони обговорили перспективи діяльності майбутнього центру, умови навчання його персоналу та запровадження електронного документообігу.

«Спільні зусилля донорів та місцевої ради надзвичайно важливі для вдосконалення необхідних місцевим жителям послуг, покращення їх оперативності й доступності. В рамках Проекту МРГ в Україні реалізовується тільки дві таких ініціативи по облаштуванню ЦНАПів, тому Шумський центр в перспективі має стати прикладом, гідним для впровадження в інших об’єднаних громадах», – сказав ван Зіла.

Попередньо Шумська громада перемогла у європейському проекті створення ЦНАПів, виборовши грант у розмірі 20 тис. доларів.

Донори за результатами конкурсу надали грант лише двом громадам – у Шумську Тернопільської області та Миляцьку Рівненської області.