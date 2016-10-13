В Тернопільській області у вересні найбільше подорожчали молоко та сир, подешевшали – фрукти та цукор

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у вересні в порівнянні з серпнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%.

Зокрема на 6,2% подорожчало молоко, на 4,6% – сир, яловичина, на 3,3% – м’ясо та м’ясопродукція, на 2,9% – молоко, на 1,4% - хліб.

Водночас фрукти подешевшали на 4,3%, цукор – на 0,9%, риба – на 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 1,0%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,3%, зокрема, взуття – на 12,9%, одяг – на 12,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 27,8%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1,1%, насамперед через подорожчання автомобілів на 5,8%, транспортних послуг – на 1,4%, палива та мастил – на 0,9%.

Послуги освіти подешевшали на 0,7%, що пов’язано із зниженням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,1%. Разом з тим послуги середньої освіти подорожчали на 9,7%, вищої – на 2,5%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 6,8%.