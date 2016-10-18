У Тернополі невідомі почали систематично красти номерні знаки автомобілів, які повертають за винагороду

Про це УНІАН повідомили в патрульній поліції Тернополя.

Останній таий випадок стався учора, номерні знаки вкрали з двох автомобілів на вул. Савури. Один з номерів мав польську реєстрацію.

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«Останнім часом крадіжки номерних знаків у Тернополі почастішали. На лобовому склі транспортного засобу зловмисники залишають свої номери телефонів. Як правило, крадуть знаки іноземної реєстрації, дублікати яких в Україні не виготовляють. Застерігаємо тернополян бути обережними і не йти на поводу в шахраїв. Якщо вже трапилося так, що у вас викрали номерний знак, відразу телефонуйте на службу 102», – закликав тернополян начальник Управління патрульної поліції Володимир Струк.