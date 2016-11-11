Телефонні шахраї видурили у мешканки Тернопільщини 7 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в полудень до жительки Бережан зателефонував невідомий, який представився працівником поліції.

Він повідомив, що її син здійснив серйозне кримінальне правопорушення, однак є можливість уникнути кримінальної відповідальності – за 7 тис грн.

Жінка одразу переказала кошти на вказаний їй рахунок.

Про те, що стала жертвою шахрая мешканка Бережан зрозуміла після того, як ввечері зателефонував її син.

Відтак звернулася в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.