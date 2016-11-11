Телефонні шахраї видурили у мешканки Тернопільщини 7 тисяч гривень
17:49, 11 листопада 2016Тернопіль
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Телефонні шахраї видурили у мешканки Тернопільщини 7 тис. грн.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в полудень до жительки Бережан зателефонував невідомий, який представився працівником поліції.
Він повідомив, що її син здійснив серйозне кримінальне правопорушення, однак є можливість уникнути кримінальної відповідальності – за 7 тис грн.
Жінка одразу переказала кошти на вказаний їй рахунок.
Про те, що стала жертвою шахрая мешканка Бережан зрозуміла після того, як ввечері зателефонував її син.
Відтак звернулася в поліцію.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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