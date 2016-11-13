У Тернополі через пожежу в будинку евакуювали 70 осіб

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася сьогодні вночі у квартирі на 5-му поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Фабричній.

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Внаслідок пожежі опіки 1-2 ступеня отримали чоловіки 1952 та 1974 років народження, їх госпіталізовано.

Під час гасіння пожежі врятовано 11 мешканців (в т. ч. 1 дитину), було примусово виведено з будинку 52 мешканців даного будинку.

У квартирі, де виникла пожежа, вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ-3, ДПРЧ-1, ЧСПТ АРЗ СП Управління (всього залучено 26 чол. о/с, 7 од. техніки).