У Тернополі ще одного підозрюваного в організації фінансової піраміди звільнили під заставу

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловіка випустили з-під варти наприкінці минулого тижня.

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Згідно рішення суду, він має право вільно пересуватися Тернополем, однак не має права покинути обласний центр. Правоохоронці відстежують його пересування за допомогою електронного засобу.

В поліції також повідомили, що після затримання керівників ТОВ «ХеліксКепітал Україна», кількість ошуканих з кожним днем зростає.

Станом на 12 грудня до поліцейських звернулися понад 100 громадян, сума завданих їм збитків складає понад 100 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди «Хелікс».

Один з них – з Хмельницького, ще двоє – з Тернополя. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під варту та визначив розмір застави: 5 млн грн для директра, 2,5 млн та 1 млн – –для співорганізаторів.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

6 грудня директора ТОВ «Хелікс кепітал» випустили під заставу 5 млн грн.

Наразі під вартою залишається ще один з організаторів.