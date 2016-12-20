На Тернопільщині в одній з шкіл встановили енергоефективну систему опалення за 1,13 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, замість старого пічного опалення в навчальному закладі встановили два твердопаливні котли.

Вони забезпечують тепло на площі понад 1 тис. м кв. Кошторисна вартість проекту – 1,13 млн грн. З них 904 тис. грн склала допомога від Держави з Фонду регіонального розвитку, 226 тис. грн – кошти з місцевого бюджету.

«Цьогоріч у нас побудували котельню й тепер ми отримали тепло, на яке так довго чекали батьки, діти й усі працівники школи. Раніше ми намагалися опалювати грубками, дровами. Це було доволі важко й не давало бажаного результату. Сьогодні радіємо з того, що завдяки новій котельні у наших класах буде тепло й затишно», — зазначила директор ЗОШ с. Нараїв Ольга Сімора.

Ще одним подарунком став новенький «шкільний автобус» українського виробництва. Довозити він буде учнів із самого Нараїва та сусідніх хуторів, що в околицях села.

«У Тернопільській області відроджується село. Ми звернули увагу на проблеми сільських місцевостей, сільських шкіл. Зокрема, школи села Нараїв. У 2014 році з цього навчального закладу забрали автобус для потреб армії, а сьогодні з цим автобусом повертається мир. Хочу відзначити, що Тернопільщина займає активну позицію у питаннях забезпечення навчальних закладів шкільними автобусами. З 200 автобусів, придбаних школами України, Тернопільщина закупила 41», — заначив голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що цього року Тернопільщина збільшила кількість шкільних автобусів більш як на 40%.