У Тернополі відкрили інтерактивний Музей бойових побратимів

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Усього у фронтовій експозиції більше двох сотень одиниць.

І це, кажуть організатори, тільки перша виставкова зала. Тут дитячі малюнки, обереги, іконки, які військові постійно носили із собою, а ще прапори з підписами бійців, елементи зброї.

Головний інтерактивний експонат цього музею - завжди увімкнений екран телевізора, на якому відвідувачі зможуть переглянути фрагменти боїв та військові будні у бліндажах.

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Особливість експозиції полягає у тому, що вона розповідає про воїнів-добровольців.

«Найціннішими експонатами виставки є власне життєві історії самих бійців, які йшли на війну добровольцями, без повісток чи згідно з покликанням. Вони покинули свої родини та бізнес для того, щоб захищати країну», - зазначає екскурсовод.