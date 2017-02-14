Барна розповів, скільки коштувало зменшити споживання газу в обласній сфері освіти на 20%

Про це в ефірі "112 каналу" сьогодні повідомив голова ТОДА Степан Барна. Водночас він відзначив, що даний процес переходу до більш економного споживання та застосування альтернативних видів палива є доволі непростим.Читайте також"Схід та захід разом": 15 дітей з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині

«Наприклад, для того, щоб зменшити споживання газу на 20% в системі освіти, треба було близько 100 млн грн направити на переобладнання паливних. Плюс потрібно було здійснити цілий комплекс енергоефективних заходів – заміну вікон, утеплення дахів тощо. Так само і в рамках всієї України – ми потребуємо цілого комплексу заходів. Тобто, перехід на економне споживання – це не просто, але потрібно», – сказав Барна.

Він висловив переконання, що у держави на сьогоднішній день достатньо ресурсів, аби забезпечити оптимальне функціонування енергетичної системи України.

«Вироблення стратегії енергозабезпечення є давно назрілою потребою. І те, що уряд активно взявся за неї, є вкрай важливим. Що зараз потрібно усім нам? Це забезпечення максимально «мінімального» споживання енергетичних ресурсів, які є в країні. Без цього рух вперед неможливий. Насправді проблема енергетичної незалежності України має місце не рік, і не два, а вже друге десятиліття. Зараз вона досягла критичної межі. Але, в історії мають місце багато прикладів – коли саме в такі критичні моменти з’являється найбільш оптимальне рішення», – зауважив Барна.