На Тернопільщині обсяги прийнятого в експлуатацію житла у 2016 році зменшилися на 51%

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, це на 51,1% менше, ніж у 2015 році.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 37,2% загального обсягу житла, у будинках з двома та більше квартирами – 62,4%, у гуртожитках – 0,4%.

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 0,6 тис. м кв

загальної площі житла, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

У 2016 році прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 7,7 тис. м кв, що становить 31,5 % до обсягів 2015 року.