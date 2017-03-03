Тернопільщина пропонує іноземним інвесторам створити підприємство з виробництва біоетанолу на місцевій сировині

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час зустрічі Барна наголосив, що область має достатньо потенціалу, щоб запропонувати спільну реалізацію проектів, від якої виграють обидві сторони.

«Наразі, у 2016 році експорт з Тернопільщини у Бразилію 100% склала меблева продукція, але її об’єм був доволі незначним. Тому вважаю, що ситуацію треба виправити. Нам би хотілося, щоб практика і досвід, які має Бразилія у виробництві біоетанолу, мала своє продовження у вигляді інвестицій у Тернопільську область. У нас функціонують понад десять спиртзаводів, які можуть давати добрий результат для спільного бізнесу Бразилії та України», – сказав голова ТОДА.

Принагідно він висловив сподівання на загальне розширення співпраці з Бразилією в галузі підприємницької діяльності.

Зокрема Тернопільщина готова запропонувати для експорту сировину Козлівського спиртового заводу, а також зернові та олійні культури Збаразького комбінату хлібопродуктів.

«Нам було би важливо налагодити можливість для комунікації на рівні Торгово-Промислової Палати, Міжнародної Бізнес Асоціації, і в такий спосіб створити майданчик для співпраці між бізнесом Тернопільщини та Бразилії», – сказав Барна.

Він додав, що важливими для області є і спільна діяльність з Бразилією в гуманітарній галузі.

«Зокрема цікавими для реалізації на теренах Тернопільщини були б освітні проекти для студентів Бразилії. А також хочу запропонувати до втілення ініціативу проведення Днів Бразилії на Тернопіллі. Впевнений, що нашим краянам буде цікаво і корисно відкрити для себе більше про таку чудову країну – з її туристичними, економічними можливостями», – зауважив керівник області.