На Тернопільщині викрили жінку, яка намагалася завербувати місцеву мешканку в сексуальне рабство в Польщі

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінки між собою раніше знайомі не були. Звела їх подруга тернополянки, котра знала, що та шукає роботу.

Під час оформлення закордонного паспорта і всіх необхідних документів 43-річнка жителька Чернігова повідомила тернополянці, що в Польщі, куди вона її влаштує на роботу, жінці доведеться надавати сексуальні послуги.

Та відмовилася і звернулася в поліцію.

Правоохоронці висунули жительці Чернігова підозру за ч.1 ст. 149 ККУ (вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілої).

Поліцейські також встановлюють інших осіб, котрих жителька Чернігова могла вербувати в сексуальне рабство.