На Тернопільщині шахраї за тиждень отримали кошти від 8 осіб, обіцяючи роботу водіїв.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителі Кривого Рогу в інтернет-мережі розмістили оголошення про пошук водіїв. Бажаючим працювати вони повідомляли, що усі рейси здійснюються по Україні, але перевозити необхідно небезпечні вантажі.

Відповідно, щоб отримати роботу, потрібно мати спеціальний дозвіл на такі рейси, а також медичну довідку. Тим, хто погоджувався, один з чоловіків пропонував послуги свого спільника, який, мовляв, міг без проблем допомогти у оперативному виготовленні усіх необхідних документів.

За посвідчення "Про закінчення закладу підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв" люди платили 1,5 тис. грн, за меддовідку – ще 200-250 грн.

Бажаючі отримати роботу платили гроші,а коли телефонували у визначений час, номер уже не відповідав.

Лише за тиждень від рук шахраїв потерпіло восьмеро чоловіків.

Шахраїв затримали вінницькі оперативники, які уже тривалий час їх відстежували через шахрайство, вчинене у Вінницькій області.

Щодо затриманих відкрили провадженя за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство).