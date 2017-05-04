На Тернопільщині будуть об’єднувати бібліотеки, щоб підвищити якість послуг

На Тернопільщині планують об’єднувати бібліотеки, аби підвищити якість послуг, які вони надають. Як повідомив УНІАН начальник управління культури Тернопільської ОДА Григорій Шергей, наразі в області функціонує 860 бібліотек, 777 з яких – у селі.

Фонди окремих бібліотек належно не поповнюються. Один із виходів керівництво області бачить в об’єднанні бібліотек.

«Наразі спрямовуємо громадську думку та бібліотечних працівників на те, аби шукати варіант, який дозволить створити нормальні умови праці в бібліотеках, і, що найважливіше, поповнити їх новими книжками, а також вберегти або закликати працівника, який буде дбати, аби книжка була популяризована», – каже Шергей.

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Головний спеціаліст управління культури Ігор Натолочний при цьому зауважив, що реформування бібліотечної галузі в області буде довготривалим і в першу чергу стоятиме завдання зберегти мережу та оптимізувати бібліотечну галузь.

Розпорядженням голови ТОДА Степана Барни від 17 червня 2016 року № 381 було схвалено Стратегію розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2025 року. Нині в результаті реалізації гуманітарних проектів та бюджетного фінансування 127 публічних бібліотек області обладнані 587 персональними комп’ютерами (ПК), з них 117 бібліотек надають доступ до мережі Інтернет (560 ПК). У 67 сільських бібліотеках області функціонує 163 ПК, з них у 60 бібліотеках – з доступом до мережі Інтернет (155 ПК).