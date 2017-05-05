На Тернопільщині на трасах встановлять інформативні щити про родзинкові об’єкти області.

Як повідомив УНІАН начальник відділу туризму Тернопільської ОДА Назар Яворський, у такий спосіб влада області розраховує, що автомобілісти, які подорожують самостійно, зацікавляться туристичними принадами області, а згодом ще привезуть сюди своїх друзів та рідних, а також розкажуть про побачене знайомим.

Вказівники та інформаційні щити встановлять поблизу основних туристичних об’єктів .

Також найцікавіші об’єкти уже представлено на інтернет-порталі «Тернопілля», де є інтерактивна карта.

Крім того, на Тернопільщині працюють над покращенням стану доріг.

«Вже розпочали ремонт стратегічного для нашої області автошляху сполученням Тернопіль-Дубно. Після його відновлення, гадаю, багато туристів, які нині їдуть на Буковель і роблять великий гак через Львівщину, оберуть саме цю дорогу. А ми вже знаємо, чим їх зацікавити, щоб на кілька днів затримати на Тернопіллі», – каже Яворський.

Він додав, що в області велике значення надають екологічним акціям, що їх традиційно проводять протягом року. Наразі триває двомісячник благоустрою, організований з ініціативи голови ОДА Степана Барни.

«Більшість туристів, які відвідують нашу область, – втомобілісти, а тому для репутації та іміджу краю дуже важливі чисті узбіччя, охайні й красиві узбережжя водойм. Дуже приємно, що в цих екоакціях усе більше беруть участь активісти, студенти, громадські організації, а також спеціалізовані туристичні структури. Разом ми зробимо наш край ще привабливішим й цікавішим», – переконаний Яворський.