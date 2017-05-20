На Тернопільщині цьогоріч розпочнуть реконстркуцію сучасного гребного каналу на річці Серет (фото, відео)

На Тернопільщині цьогоріч розпочнуть реконстркуцію сучасного гребного каналу на річці Серет.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проект вартує понад 17 млн грн, 60% цієї суми надасть Фонд регіонального розвитку, решту видатків візьме на себе міський бюджет Тернополя.

В рамах першої черги планується реконструкція веслувального каналу, пізніше облаштують інфраструктуру довкола. В результаті за кілька років Тернопільщина зможе стати одним із потужних центрів водних видів спорту – не лише сучасною тренувальною базою, але й місцем для проведення змагань міжнародного рівня.

«Буде побудовано сучасний веслувальний канал. З трибунами та інфраструктурою. Це буде вагомий крок до розвитку великого спорту на Тернопільщині, що дасть можливість області приймати і чемпіонати Європи і світу», – зазначив учора, оглядаючи місце будівництво спорткомлексу, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Він повідомив, що з подібним проектом зверталася Херсонщина. Наразі в Україні найбільшим і сучасно оснащеним є веслувальний канал у Дніпрі.

«Це нормально, що в кожному регіоні буде удосконалюватися спортивна інфраструктура. Є відомі веслувальні школи, які повинні розвиватися», – зауважив Жданов.

Міністр вважає, що спортивна інфраструктура в Україні зараз перебуває у критичному стані, тому треба це виправити.

«Саме з цією метою ми домоглися, щоб не менше 10% Фонду регіонального розвитку спрямовувалися на підтримку спортивних проектів. Українські спортсмени можуть гідно представляти себе і честь держави, а тому потрібно створити належні умови для тренування. Як міністр я буду підтримувати створення масштабних інфраструктурних спортивних проектів. Веслувальний канал, який пропонує Тернопільська область – це серйозний проект. У вас хороші люди, хороші спеціалісти, думаю, справляться і все буде добре», – зазначив Жданов.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна підкреслив, що відновлення веслувального каналу буде одним із найуспішніших спільних проектів обласної адміністрації та Тернопільської міської ради.

«В нашій стратегії передбачається відновлення гребного каналу, який по своїй природі є унікальним на території України. Ми поставили собі за мету реалізувати цей проект протягом 2017-2018 років. У нас є добрі традиції водних видів спорту, і нам важливо зберігати в цьому першість», – сказав Барна.

Він додав, що область подала кілька проектів на конкурс, щоб отримати фінансування від Євросоюзу. Серед цих проектів – створення сучасних спорткомлексів на базі веслувального каналу та біатлонної бази.