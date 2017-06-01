На Тернопільщині зберуться сім’ї загиблих бійців АТО з усіх областей України
13:40, 01 червня 2017Тернопіль
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Учасники зустрічі зустрінуться з очільниками області та Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм Семенюком.
У заході візьмуть участь близько 300 членів сімей загиблих воїнів АТО з усіх областей України / Фото прес-служби Тернопільської ОДА
Всеукраїнський захід «Єдина родина України» відбудеться на Тернопільщині 18-20 серпня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, планується, що у ньому візьмуть участь близько 300 членів сімей загиблих воїнів АТО з усіх областей України.
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Учасники заходу відвідають Марійський духовний центр у селі Зарваниця, зустрінуться з очільниками області та Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм Семенюком.
Також в рамках заходу пройде флешмоб «Біда не зламала! Біда об’єднала!» та концерт.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині відбулася військово-патріотична гра "Джура".
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