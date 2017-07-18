На Тернопільщині відкрили відремонтоване геріатричне відділення (фото)

На Тернопільщині у Великих Дедеркалах Шумського раойну відкрили відремонтоване геріатричне відділення.

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, об’єкт відкрили за участі міністра соціальної політики України Андрія Реви та керівництва області.

Читайте такожВсеукраїнська проща в Зарваниці зібрала понад 100 тисяч прочан (фото, відео)Під час ремонту геріатричного відділення Шумського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян було здійснено реконструкцію існуючих будівель санчастини, котельні та магазину, проведено оздоблювальні роботи в основному корпусі, монтаж паливної, ліфта, очисних споруд. Завершили благоустрій території.

Відділення розраховане на перебування 40 людей похилого віку, одиноких непрацездатних та людей з інвалідністю не лише з Шумського району, але й з навколишніх районів. Перебування в геріатричному відділенні безкоштовне й фінансується з Державного бюджету.

«Коли я вперше прийшов сюди, ми поставили собі за мету, що цей об’єкт має бути зданий. Бо в нас інколи так модно, що будівельники починають будувати, будують рік, п’ять, десять, і нема кінця-краю. Виявляється, що цей об’єкт можна було зробити за два роки. І мені приємно, що кількість довгобудів, котрі мають місце в області, зменшується», – сказав під час відкриття голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він принагідно спростував чутки, що даний об’єкт будували для родичів міністрів.

«Я гарантую, що вже за кілька днів 14 людей похилого віку, які зараз перебувають у старому приміщенні геріатричного будинку, заселяться у нове, повністю відреконструйоване відділення. Адже цей будинок розрахований лише для людей, котрі потребують підтримки, опіки й допомоги від держави», – підкреслив очільник області.

Довідка УНІАН. Реконструкцію відділення розпочали у 2007 році, основна частина робіт припала на 2015-2016 роки завдяки фінансуванню із Державного фонду регіонального розвитку.