На Тернопільщині 21 жінка отримала почесне звання «Мати-героїня». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, нагрудні знаки та почесні відзнаки жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей, вручили голова Тернопільської ОДА Степан Барна та начальник відділу сім’ї і молоді облдержадміністрації Ігор Чорний.

Відзнаки вручили відповідно до Указу Президента України від 13 травня 2017 року, на основі якого даним матерям-героїням також було виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 10-ти прожиткових мінімумів громадян, а саме 16 тис. грн.

«Сьогодні, крім почесного звання, нагрудного знака та посвідчення, кожна багатодітна мати отримала одноразову грошову допомогу у розмірі 16 тис. грн. У багатьох обставинах це достатньо скромний внесок, але ми уже ставимо окреме завдання перед об’єднаними територіальними громадами та районними адміністраціями особливо піклуватися про такі родини. Принагідно хочу подякувати багатодітним сім’ям за те, що вони допомагають покращити демографічну ситуацію у Тернопільській області. Сподіваюся, що для наших матерів хвилювання за своїх дітей будуть мінімальними. Зі свого ж боку ми постараємося зробити все, щоб створити для них максимально комфортні умови», – підкреслив Барна.

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За словами Чорного, в області зараз проживає 11 тис. 158 багатодітних сімей, в яких виховуються понад 35 тис. дітей.

«За 2007-2015 роки понад 6 тис. 450 жінкам, які народили і виховали 5 дітей, присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». У 2016 році почесне звання України «Мати-героїня» отримали 58 жінок із Тернопільської області», – розповів Чорний.

Звання «Мати-героїня» присвоюється тим матерям, які народили і виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Присвоюється воно за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Спершу відповідні документи збираються на районному рівні, тоді їх передають в обласну адміністрацію, а звідти – до Адміністрації Президента.