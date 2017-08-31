На Тернопільщині наповненість класів в сільській місцевості складає в середньому 10 учнів

На Тернопільщині наповненість класів в сільській місцевості складає в середньому 10,5 учнів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час виїзного засідання колегії ОДА, що відбувалося у Ланівцях, повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома.

За її даними , у 2017/2018 навчальному році у перший клас підуть 11 тисяч 596 дітей. Загалом, у школах області навчатимуться понад 107 тисяч дітей, а це на 1 400 учнів більше, ніж торік.

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В міській місцевості в школі в середньому будуть навчатися 421 учень, у сільській місцевості – 73 учні. Наповнюваність класів у міській місцевості – 23,4 учні, у сільській – 10,5.

«З 1 вересня діятиме нова формула щодо розрахунку освітньої субвенції, де, власне, буде враховуватися наповнюваність класів і для того, щоб освітня субвенція була більшою, наповнюваність класів повинна бути більшою», – зауважила Хома.

Вона додала, що цього року, як і в попередні, у Тернопільській області є школи, де наповнюваність класів буде менше 5-ти учнів. У такому випадку навчання дітей відбуватиметься за індивідуальною формою навчання.

Так, на Монастирищині таких дітей 216, на Підгаєччині – 121 учень, на Лановеччині – 163 учні та у Козівському районі – 161 учень.

У зв’язку з цим в області також відбувається реорганізація навчальних закладів. Зокрема, малокомплектні школи, які також вважаються неефективними і такими, що не можуть забезпечити надання якісної освіти, закривають або понижують у ступенях.

Так, цього року в області закрили 10 шкіл першого ступеня та одну школу І-ІІ ступеня. Понизили у ступені 12 навчальних закладів.