На Тернопільщині одну з сільських шкіл модернізують на 4 млн грн, створивши на її базі опорний навчальний заклад (відео)

На Тернопільщині на базі Джуринської ЗОШ Чортківського району створять опорну школу. Як повідомив під час огляду навчального закладу голова ТОДА Степан Барна, це дасть можливість залучити додатково чотири мільйони гривень на покращення інфраструктури школи, умов навчання і надання якісної освіти.

«Пріоритетом для нас сьогодні є модернізація і технічне оснащення шкіл. Наразі маємо три райони, де немає жодної опорної школи, зокрема, і в Чортківському районі. При створенні опорних шкіл ми ставимо вимогу відкривати кабінети фізики, хімії, біології, що має на меті якісно покращити знання учнів. Також у цьому напрямі слід відзначити спільну роботу вчителів. Вони зробили все для того, щоб область за підсумками ЗНО, отримала 3-тє місце в Україні. За останній рік ми закупили понад 40 шкільних автобусів по програмі співфінансування. За рік замінили майже 2 тис. вікон у школах і закупили 1,5 тис. нових комп’ютерів. Всі школи забезпечені стовідсотково підручниками, а отже, ми можемо сміливо говорити про те, що в новий навчальний рік йдемо спокійно і з готовністю», – сказав Барна.

Він додав, що влада області докладатиме максимум зусиль, щоб педагоги теж почували себе комфортно.