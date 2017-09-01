На Тернопільщині 3 вересня відбудеться фестиваль "Свято в старому замку"
15:33, 01 вересня 2017Тернопіль
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Розпочнеться фестиваль з молебню.
Фестиваль проходитиме вже не вперше / Фото doba.te.ua
На Тернопільщині 3 вересня відбудеться фестиваль «Свято в старому замку». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід пройде у селі Підзамочок Бучацького району на території замку.
Розпочнеться фестиваль з молебню.
На території фесту працюватиме містечко народних умільців та ремесел, парк розваг та атракціонів. Гостей свята частуватимуть стравами ресторанів та польової кухні.
Також у програмі – концерти та запальні танці.
Довідка УНІАН. Фестиваль «Свято в старому замку» започаткували у 2015 році. Тоді відбулося театралізоване відтворення бою 1676 року захисників замку з турецько-татарським військом .
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