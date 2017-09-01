На Тернопільщині 3 вересня відбудеться фестиваль «Свято в старому замку». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, захід пройде у селі Підзамочок Бучацького району на території замку.

Розпочнеться фестиваль з молебню.

На території фесту працюватиме містечко народних умільців та ремесел, парк розваг та атракціонів. Гостей свята частуватимуть стравами ресторанів та польової кухні.

Також у програмі – концерти та запальні танці.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Свято в старому замку» започаткували у 2015 році. Тоді відбулося театралізоване відтворення бою 1676 року захисників замку з турецько-татарським військом .