У Тернополі нетверезий водій зніс електроопору

15:33, 12 вересня 2017
Тернопіль
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ДТП сталася сьогодні близько  2-ї години ночі.

фото патрульна поліція Тернополя

У Тернополі нетверезий водій зніс електроопору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, ДТП сталася сьогодні близько  2-ї години ночі.

На вул. Стадникової 22-річний водій Renault Dokker наїхав на електроопору.

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Патрульні встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На нього склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).

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Теги: #ДТП у Тернополі#водій зніс електроопору