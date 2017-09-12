У Тернополі нетверезий водій зніс електроопору
15:33, 12 вересня 2017Тернопіль
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ДТП сталася сьогодні близько 2-ї години ночі.
Renault Dokker наїхав на електроопору / фото патрульна поліція Тернополя
У Тернополі нетверезий водій зніс електроопору.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, ДТП сталася сьогодні близько 2-ї години ночі.
На вул. Стадникової 22-річний водій Renault Dokker наїхав на електроопору.
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Патрульні встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На нього склали протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).
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