У Тернополі нетверезий пасажир потяга "Львів-Запоріжжя" бив пасажирів

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, вночі патрульним надійшло повідомлення про те, що пасажир потягу, перебуваючи у нетверезому стані, вчиняє бійку із пасажирами та виражається у їх бік не цензурною лайкою.

Інспектори оперативно прибули на залізничний вокзал.

Патрульні затримали 34-річного дебошира за порушення правил поведінки під час проїзду на залізничному транспорті та притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП.