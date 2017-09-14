У Тернополі нетверезий пасажир потяга "Львів-Запоріжжя" бив пасажирів
12:55, 14 вересня 2017Тернопіль
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У Тернополі затримали нетверезого пасажира потяга «Львів-Запоріжжя», який почав бити пасажирів.
Фото facebook.com/ato
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, вночі патрульним надійшло повідомлення про те, що пасажир потягу, перебуваючи у нетверезому стані, вчиняє бійку із пасажирами та виражається у їх бік не цензурною лайкою.
Інспектори оперативно прибули на залізничний вокзал.
Патрульні затримали 34-річного дебошира за порушення правил поведінки під час проїзду на залізничному транспорті та притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП.
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