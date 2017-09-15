На Тернопільщині госпіталізовано 33-річного чоловіка, який отримав опіки внаслідок пожежі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 14 вересня виникла пожежа господарської будівлі у селі Теофіпілка Козівського району.

Вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі 70 м кв., пошкоджено стіни будівлі.

Загорання ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Від вогню врятовано 3 будівлі.

Під час пожежі травмовано громадянина, 1984 року народження. З термічними опіками спини потерпілого госпіталізовано у Козівську центральну районну клінічну лікарню.