На Тернопільщині триває проща військових у Марійському духовному центрі у Зарваниці (фото)

На Тернопільщині триває проща військових у Марійському духовному центрі у селі Зарваниця.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в паломництві беруть представники різних військових формувань, духовенство, долучилися до заходу голова Тернопільської ОДА Степан Барна, начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький.

Розпочалася проща військових учора 16 вересня з молебню за мир. Прочани молилися за те, щоб у країні завершилася війна, і щоб військові повернулися додому, до своїх родин.

Після молебню керівник Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастриства силових структур України, єпископ Михаїл Колтун поблагословив дари: пшеницю, калину та соняшники.

«Пшениця – це символ нашої молитви за навернення наших ворогів. Калина – символ сліз і крові нашого народу. Ми не можемо жити в мирі поки втрачаємо своїх кращих синів, поки матері плачуть у своїх домівках і на їхніх могилах. Ми будемо молитися за зцілення для українського народу, для зцілення кожного серця, яке зранене війною. Символом цієї молитви буде калина. І третій символ – ми хочемо жити в мирі, хочемо, щоб цей мир був у наших серцях. Для цього нам дуже потрібно молитися за зміцнення українських захисників, за те, щоб Господь дарував їм силу бути вірними, як вірними сонцю залишаються соняхи. Відтак, символом третьої нашої молитви є соняхи, як символ тих, які вірно стоять на захисті добра нашого народу. Отож, три символи, які знаменують нашу спільну молитву впродовж цілого паломництва за мир, – це просимо про навернення наших ворогів, про зцілення нашого народу і про зміцнення наших захисників», – пояснив символічне значення освячених дарів військовий капелан 36-ої окремої бригади морської піхоти Андрій Зелінський.

Після того, як владика поблагословив дари і освятив воду, військові і духовенство вшанували всіх, хто віддав життя за волю українського народу.

«Сьогодні я хочу привітати всіх військових, які прийшли до покровительки української армії – до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері. Я вірю, що свята Матір Божа буде провадити наш народ, нашу армію, бо ви є наслідниками козацького війська. Пригадаємо собі під Віднем, хто зіграв вирішальну роль у битві Європи. Це були козаки. І так сьогодні я вірю: наша непереможна українська армія здобуде перемогу», – сказав Митрополит Тернопільсько-Зборівської ієпархії УГКЦ Василій Семенюк.

У свою чергу голова Тернопільської ОДА Степан Барна, наголосив, що Всеукраїнське військове паломництво – це чудова можливість зібрати українських військових разом.

«Останні три роки ця проща є особливо актуальною, тому що наша армія потребує не лише відновлення своєї обороноздатності та боєздатності, а й моральної, психологічної підготовки і божої підтримки, щоб і надалі відстоювати територіальну цілісність нашої держави в агресії з боку Росії. Сподіваюся, що сьогоднішнє молитовне єднання всіх видів військ у Зарваниці дасть можливість нам ще міцніше боронити нашу землю від ворога, який на неї зазіхає», – сказав під час виступу Барна.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку участь у Всеукраїнській прощі беруть десятки тисяч паломників.