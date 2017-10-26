На Тернопільщині п’яний водій спричинив ДТП (фото)

На Тернопільщині п’яний водій спричинив ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 жовтня на автодорозі Броди-Тернопіль.

Водій автомобіля "ВАЗ 2108", рухаючись в напрямку обласного центру, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із автомобілем марки Ford Fiesta.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок зіткнення таксі та швидкої авто медиків вилетіло у кювет (фото)

На момент аварії в іномарці перебував водій з дружиною, 4-річним сином та 7-річною донькою та ще один пасажир. Усі вони звернулися за медичною допомогою.

У водія Ford Fiesta забій плеча, грудної клітки та колінних суглобів. У його дружини медики констатували забої нирки. У пасажира – множинні рани обличчя, струс, закрита черепно-мозкова травма.

Після надання необхідної допомоги усіх відпустили за місцем проживання.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, триває слідство.