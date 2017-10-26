У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок резонансної ДТП: в лікарні померла 24-річна дівчина

У Харкові кількість загиблих внаслідок ДТП на вулиці Сумській зросла до шести, в лікарні померла одна з постраждалих. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Постраждала Діана Берченко померла сьогодні о 9.45.

У медичних закладах залишаються ще 5 постраждалих внаслідок резонансної аварії.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Поліція оприлюднила прізвища травмованих, доставлених у лікарні: Оксана Берченко (27 років, харків’янка, 4 лікарня, стан тяжкий), Діана Берченко (24 роки, 4 лікарня, стан стабільний), Юрій Неудачін (29 років, харків’янин, 4 лікарня, стан тяжкий), Анна Комар (25 років, жителька Кременчука, обласна лікарня, стан стабільний), Оксана Нестеренко (36 років, киянка, 4 лікарня), Жанна Власенко (30 років, харків’янка, обласна лікарня, стан тяжкий, неконтактний, вагітна).