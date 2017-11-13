У Тернополі розшукують невідомого, який із застосуванням пістолета пограбував 18-річну дівчину

У Тернополі розшукують невідомого, який, вистріливши з пістолета, пограбував 18-річну дівчину. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні в 00.30.

До чергової частини Тернопільського відділу поліції звернулася 18-річна тернополянка і повідомила, що в під’їзді її будинку на вул. Шпитальній на неї було вчинено напад. Невідомий чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав у потерпілої сумочку з особистими речами.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, аби налякати жертву, не лише погрожував їй насильством та застосуванням зброї, а й здійснив постріл з пістолета. Під час огляду вилучено предмет, схожий на гільзу газового набою з маркуванням "Терен-3" 9 мм.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці розшукують нападника.