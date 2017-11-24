У Тернополі противники забудови майже півгодини блокували рух автотранспорту (фото)

У Тернополі противники забудови майже півгодини блокували рух автотранспорту. Про подію повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Marie Anne, яка під розміщеними фото написала, що на пішохідному переході на дамбі, яка з’єднує масиви Дружба та Центр і якою курсує орієнтовно 85% громадського транспорту, активісти перекрили дорогу в знак протесту проти забудови території ПК "Березіль", де хочуть звести багатоповерхіку.

«Що мають робити звичайні люди, щоб "слуги народу" зважали на їхню думку? Коли заяви і звернення не допомагають, ми йдемо іншим шляхом і перекриваємо проїжджу частину. Нас нарешті хтось почує, чи прийдеться ще й дружно всім мікрорайоном під будтехніку лягати?», – риторично поцікавилася жінка у своєму дописі.

Жителі прилеглих до ПК «Березіль» вже не вперше протестують проти намірів забудувати прилеглу територію. Днями забудовники відновили активність, при цьому забезпечили охорону території людьми спортивної зовнішності.

За даними поліції, на час акції протесту було забезпечено об’їзд. Водночас перекриття дороги спричинило довжелезні затори, чимало людей спізнилися на навчання та роботу.