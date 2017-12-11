На Тернопільщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще 4 госпіталізовано (фото)

На Тернопільщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, ще 4 госпіталізовано. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася між селами Полупанівка та Хмелиськ Підволочиського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira 1965 року народження не впорався з керуванням та допустив бокове зіткнення із причепом автомобіля Renault Premium. Дане авто рухалося смугою зустрічного руху. Після цього Opel відкинуло і він врізався в третє авто - Renault Trafic.

В результаті удару кермувальник Opel Zafira від отриманих травм загинув на місці події. В лікарню за меддопомогою з переломами та травмами доправили водія Renault Trafic, а також пасажирів з двох інших транспортних засобів.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).