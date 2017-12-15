Телефонний шахрай викрав з картки 66-річної тернополянки понад 14 тисяч гривень
10:47, 15 грудня 2017Тернопіль
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Ілюстрація REUTERS
Телефонний шахрай викрав з картки 66-річної тернополянки понад 14 тис. грн.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до пенсіонерки зателефонував невідомий, представився співробітниками служби безпеки банку і під приводом захисту картки вивідують у жінки секретні особисті дані, мотивуючи це проведенням заходів безпеки
Невдовзі з рахунку тернополянки було знято 14 тис. 94 грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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