Телефонний шахрай викрав з картки 66-річної тернополянки понад 14 тисяч гривень

Телефонний шахрай викрав з картки 66-річної тернополянки понад 14 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до пенсіонерки зателефонував невідомий, представився співробітниками служби безпеки банку і під приводом захисту картки вивідують у жінки секретні особисті дані, мотивуючи це проведенням заходів безпеки

Невдовзі з рахунку тернополянки було знято 14 тис. 94 грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.