За цю суму підприємцю обіцяли посприяти у оформленні документів для отримання ліцензії для виконання будівельних робіт в обласному центрі.

У Тернополі затримали посередницю, яка отримала майже 1 тис. доларів хабара для посадовця ДАБІ

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, учора тернополянка, вчиняючи посередницькій дії до одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, отримала від приватного підприємця з Тернополя 5 тис. грн та 800 доларів США для працівника державної установи.

За цю суму підприємцю обіцяли посприяти у оформленні документів для отримання ліцензії для виконання будівельних робіт в обласному центрі.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України. Триває досудове розслідування.

Злочин викрито спільно працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.