У Тернополі затримали посередницю, яка отримала майже 1 тис. доларів хабара для посадовця ДАБІ

10:24, 30 січня 2018
Тернопіль
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фото прокуратура області

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, учора тернополянка, вчиняючи посередницькій дії до одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, отримала від приватного підприємця з Тернополя 5 тис. грн та 800 доларів США для працівника державної установи.

За цю суму підприємцю обіцяли посприяти у оформленні документів для отримання ліцензії для виконання будівельних робіт в обласному центрі.

фото прокуратура області

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину за  ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України. Триває досудове розслідування.

Злочин викрито спільно працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

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Теги: #хабарництво#новини Тернопільщини