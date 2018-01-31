На Тернопільщині шукають підрядників для ремонту сільських доріг
На Тернопільщині шукають підрядників для ремонту сільських доріг.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішньої колегії облдержадміністрації повідомив голова ТОДА Степан Барна.
«На ремонт доріг області ми отримаємо орієнтовно 2 млрд грн. Колись про такі суми могли тільки мріяти. Але є проблема – хто освоюватиме ці кошти? Великі підприємства на сільські дороги не зайдуть, їм вистачатиме роботи на магістралях Тернопіль-Хмельницький та Тернопіль-Кременець. Також ще треба буде завершити ремонт траси Тернопіль-Львів. А 30 дрібних підрядників попали в «чорний список» з різних причин: неякісно проводили ремонти, не вкладалися в терміни, по деяких відкрито кримінальні провадження», – розповів Барна.
Він додав, що потужностей асфальтних заводів області також не вистачить для проведення усіх потенційних ремонтів, на які будуть кошти.
«Тому тут є інтерес для інвесторів. Цей рік у нас буде роком ремонту сільських доріг, є кошти. Зараз ведемо роботу з пошуку структур, які б могли якісно працювати в області над виконанням поставлених завдань», – підсумував голова області.