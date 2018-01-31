На Тернопільщині шукають підрядників для ремонту сільських доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішньої колегії облдержадміністрації повідомив голова ТОДА Степан Барна.

«На ремонт доріг області ми отримаємо орієнтовно 2 млрд грн. Колись про такі суми могли тільки мріяти. Але є проблема – хто освоюватиме ці кошти? Великі підприємства на сільські дороги не зайдуть, їм вистачатиме роботи на магістралях Тернопіль-Хмельницький та Тернопіль-Кременець. Також ще треба буде завершити ремонт траси Тернопіль-Львів. А 30 дрібних підрядників попали в «чорний список» з різних причин: неякісно проводили ремонти, не вкладалися в терміни, по деяких відкрито кримінальні провадження», – розповів Барна.

Він додав, що потужностей асфальтних заводів області також не вистачить для проведення усіх потенційних ремонтів, на які будуть кошти.

«Тому тут є інтерес для інвесторів. Цей рік у нас буде роком ремонту сільських доріг, є кошти. Зараз ведемо роботу з пошуку структур, які б могли якісно працювати в області над виконанням поставлених завдань», – підсумував голова області.