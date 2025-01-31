Поки деякі популярні країни світу, наприклад, такі як Іспанія, ведуть війну з надмірним туризмом, а місцеві жителі влаштовують протести проти туристів, інші громади навпаки радо зустрічають гостей.
Сервіс із бронювання житла Booking.com провів ціле дослідження, щоб установити найбільш доброзичливі по відношенню до туристів місця у світі в 2025 році. Для цього експерти вивчили більш ніж 360 мільйонів перевірених відгуків клієнтів на платформі.
"Мандрівників все більше приваблюють справжні, незвідані пригоди, створені винятковою гостинністю та обслуговуванням. У рамках тринадцятого випуску Traveller Review Awards Booking.com представляє 10 найгостинніших міст на Землі у 2025 році, а також поради та рекомендації, які допоможуть мандрівникам повною мірою відчути чарівність цих унікальних напрямів", – зазначають автори дослідження.
Очолило рейтинг скельне плато Сігірія на Шрі-Ланці з однойменним стародавнім містом.
"Розташована в самому серці "культурного трикутника" Шрі-Ланки, Сігірія є обов'язковим місцем для відвідування, яке органічно поєднує в собі природну пишність із глибокою історією. Знаменита скельна фортеця Сігірія, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пропонує захопливі краєвиди і підкреслює архітектурну пишність стародавньої Шрі-Ланки", – пишуть експерти Booking.com.
Вони нагадали, що наприкінці V століття король Кашьяпа заснував тут свою королівську столицю, увінчавши вершину вишуканим палацом, прикрашеним яскравими фресками.
Крім того, гості можуть відвідати довколишнє село, відоме своїми тканинами і виробами ручної роботи, включно з батиком і декоративними горщиками. Пишні ландшафти національного парку Міннерія також славляться своїми вражаючими збіговиськами диких слонів.
"Від підкорення підйому до фортеці до прийняття спокою сільського життя, Сігірія являє собою незабутнє поєднання пригод і безтурботності", – констатують автори рейтингу.
10 найгостинніших міст світу в 2025 році
- Сігірія, Шрі-Ланка
- Касорла, Іспанія
- Урубісі, Бразилія
- Таупо, Нова Зеландія
- Сент-Луїс Августин, США
- Орвієто, Італія
- Манісалес, Колумбія
- Кведлінбург, Німеччина
- Ко Ланта, Таїланд.
- Честер, Сполучене Королівство
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти видавництва про подорожі Fodor'sпрезентували No List 2025, до яких увійшли приголомшливі місця у світі, від відвідування яких поки що варто відмовитися. Усе тому, що вони вже руйнуються під тягарем власної популярності та потребують відпочинку від відвідувачів.
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