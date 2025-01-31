Очолило рейтинг стародавнє місто Сігірія на Шрі-Ланці.

Поки деякі популярні країни світу, наприклад, такі як Іспанія, ведуть війну з надмірним туризмом, а місцеві жителі влаштовують протести проти туристів, інші громади навпаки радо зустрічають гостей.

Сервіс із бронювання житла Booking.com провів ціле дослідження, щоб установити найбільш доброзичливі по відношенню до туристів місця у світі в 2025 році. Для цього експерти вивчили більш ніж 360 мільйонів перевірених відгуків клієнтів на платформі.

"Мандрівників все більше приваблюють справжні, незвідані пригоди, створені винятковою гостинністю та обслуговуванням. У рамках тринадцятого випуску Traveller Review Awards Booking.com представляє 10 найгостинніших міст на Землі у 2025 році, а також поради та рекомендації, які допоможуть мандрівникам повною мірою відчути чарівність цих унікальних напрямів", – зазначають автори дослідження.

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Очолило рейтинг скельне плато Сігірія на Шрі-Ланці з однойменним стародавнім містом.

"Розташована в самому серці "культурного трикутника" Шрі-Ланки, Сігірія є обов'язковим місцем для відвідування, яке органічно поєднує в собі природну пишність із глибокою історією. Знаменита скельна фортеця Сігірія, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пропонує захопливі краєвиди і підкреслює архітектурну пишність стародавньої Шрі-Ланки", – пишуть експерти Booking.com.

Вони нагадали, що наприкінці V століття король Кашьяпа заснував тут свою королівську столицю, увінчавши вершину вишуканим палацом, прикрашеним яскравими фресками.

Крім того, гості можуть відвідати довколишнє село, відоме своїми тканинами і виробами ручної роботи, включно з батиком і декоративними горщиками. Пишні ландшафти національного парку Міннерія також славляться своїми вражаючими збіговиськами диких слонів.

"Від підкорення підйому до фортеці до прийняття спокою сільського життя, Сігірія являє собою незабутнє поєднання пригод і безтурботності", – констатують автори рейтингу.

10 найгостинніших міст світу в 2025 році

Сігірія, Шрі-Ланка Касорла, Іспанія Урубісі, Бразилія Таупо, Нова Зеландія Сент-Луїс Августин, США Орвієто, Італія Манісалес, Колумбія Кведлінбург, Німеччина Ко Ланта, Таїланд. Честер, Сполучене Королівство

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